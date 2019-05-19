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فن

عشق التمثيل والصدق وكفى.. وفاء عامر تشيد بأداء سوسن بدر في زي الشمس

الأحد 19/مايو/2019 - 06:43 م
صدى البلد
نورا نبيل
عبرت الفنانة وفاء عامر عن إعجابها الشديد بأداء سوسن بدر في مسلسل "زي الشمس"، وكتبت من خلال حسابها بـ"فيسبوك": "سوسن بدر عشق التمثيل والصدق في الأداء وكفى".

ويُعرض مسلسل "زي الشمس" خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساءً و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتلا مجهولا بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، وبينما تشتبه نور في كل من حولها.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

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