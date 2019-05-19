منها أعمال الرصف.. محافظ الفيوم يتفقد عددا من المشروعات الخدمية.. صور

أجرى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، جولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها، وأعمال الرصف الجديدة بعدد من الشوارع.



وتابع "سعد"، أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى السنترال وتطوير المنطقة المحيطة به، بحضور المهندسة إيمان موسي مفتش بمشروعات الري المسئولة عن متابعة الأعمال، وأوضح المحافظ أنه سيتم إحلال وتجديد كوبري السنترال بشكل كامل نظرًا لوجود بعض التصدعات والشروخ بالكوبرى، كما سيتم توسعته ليصبح عرضه 30 مترًا بدلًا من 15 متر، وذلك بهدف تحقيق السولة المرورية بهذه المنطقة الحيوية، مشيرًا أن أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة سيتم تنفيذها على 3 مراحل، كما سيتم تجميل وتطوير المنطقة المحيطة بالكوبري من شارعي الجمهورية والحرية.



وأصدر المحافظ توجيهاته للمهندسة المسئولة عن الأعمال بالتنسيق مع إدارة المرور لتشغيل الكوبرى بشكل جزئى حتى لا تؤثر أعمال الإحلال والتجديد على حركة مرور السيارات والمارة بالمنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية المطلوبة وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه خلال الفترة الزمنية المقررة.



كما تفقد محافظ الفيوم بتفقد شارع أحمد شوقى، وشارع دار الرماد الجديد، وشارع بحر تنهلة، وذلك بحضور المهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.



وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير لشارع بحر تنهله والشارع الموازى له، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية ومراعاة الشكل الجمالى فى تنفيذ الأعمال.