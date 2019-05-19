ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

منها أعمال الرصف.. محافظ الفيوم يتفقد عددا من المشروعات الخدمية.. صور

الأحد 19/مايو/2019 - 06:41 م
صدى البلد
نبيل أبو السعود
أجرى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، جولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها، وأعمال الرصف الجديدة بعدد من الشوارع.

وتابع "سعد"، أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى السنترال وتطوير المنطقة المحيطة به، بحضور المهندسة إيمان موسي مفتش بمشروعات الري المسئولة عن متابعة الأعمال، وأوضح المحافظ أنه سيتم إحلال وتجديد كوبري السنترال بشكل كامل نظرًا لوجود بعض التصدعات والشروخ بالكوبرى، كما سيتم توسعته ليصبح عرضه 30 مترًا بدلًا من 15 متر، وذلك بهدف تحقيق السولة المرورية بهذه المنطقة الحيوية، مشيرًا أن أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة سيتم تنفيذها على 3 مراحل، كما سيتم تجميل وتطوير المنطقة المحيطة بالكوبري من شارعي الجمهورية والحرية.

وأصدر المحافظ توجيهاته للمهندسة المسئولة عن الأعمال بالتنسيق مع إدارة المرور لتشغيل الكوبرى بشكل جزئى حتى لا تؤثر أعمال الإحلال والتجديد على حركة مرور السيارات والمارة بالمنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية المطلوبة وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه خلال الفترة الزمنية المقررة.

كما تفقد محافظ الفيوم بتفقد شارع أحمد شوقى، وشارع دار الرماد الجديد، وشارع بحر تنهلة، وذلك بحضور المهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير لشارع بحر تنهله والشارع الموازى له، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية ومراعاة الشكل الجمالى فى تنفيذ الأعمال.
منها أعمال الرصف.. محافظ الفيوم يتفقد عددا من المشروعات الخدمية.. صور
منها أعمال الرصف.. محافظ الفيوم يتفقد عددا من المشروعات الخدمية.. صور
منها أعمال الرصف.. محافظ الفيوم يتفقد عددا من المشروعات الخدمية.. صور
منها أعمال الرصف.. محافظ الفيوم يتفقد عددا من المشروعات الخدمية.. صور

ترشيحاتنا

كارثة ذات أبعاد درامية.. مسئول مخابرات يحذر من محاكمة خلية الجهادي جون في بريطانيا

خبير يكشف أسباب صعود الجنيه أمام الدولار لأعلى مستوى في عامين

تسلم التميمة وأول بطاقة مشجع من أبو ريدة.. تفاصيل تفقد السيسي استعدادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

يستقله 25 سائحا .. انفجار جسم غريب يهشم زجاج أتوبيس سياحي

ليست مفصلة لأي شخص.. سمية الخشاب تعلن عن مفاجأة لجمهورها.. فيديو

سيستم أولى ثانوي بخير.. المسئولون: 128 ألف طالب امتحنوا إلكترونيا اليوم

ads

تجرد من الملابس وألقى بنفسه من البلكونة .. النيابة تستمع لأقوال زوجة الطبيب المنتحر بالإسكندرية

استدعاء هاني أبو ريدة للتحقيق.. الفيفا يلاحق أحمد أحمد رئيس الكاف

الزمالك يخطف درنكة من الأهلي .. اقرأ التفاصيل

سهل وبدون تعقيدات.. تعرف على موعد طرح ريسيفر بث مباريات الأمم الإفريقية على التليفزيون المصري

المدرسة المتهمة بسرقة صيدلية بالقليوبية: مكانش معايا فلوس أشتري علاج بنتى

عصام عبد الفتاح يسدل الستار .. قمة الأهلي والزمالك في هذا الموعد

عقب أمم إفريقيا .. تأجيل مباراتي الأهلي مع الزمالك والمقاولون في الدوري

السيستم وقع فجأة وأغلق الامتحان أثناء الحل؟.. المسئولون: اطمن أنت ناجح

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي

بعد الكشف عنها أمام الرئيس.. ما معنى تميمة كأس الأمم الإفريقية وما أهميتها؟

صدمة نجم ليفربول .. محمد صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

يستقله 25 سائحا .. انفجار جسم غريب يهشم زجاج أتوبيس سياحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقت عشوائيات.. قاطنو الحي العاشر بمدينة نصر: مش عارفين نمشى.. فيديو وصور

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية فى الإفطار السنوي.. صور

تسلم التميمة وأول بطاقة مشجع من أبو ريدة.. تفاصيل تفقد السيسي استعدادات بطولة أمم أفريقيا.. صور