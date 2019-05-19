صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية فى الإفطار السنوي.. صور

فى جو سادته البهجة والألفة، نظمت شبكة قنوات وموقع "صدى البلد" برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، حفل إفطارها السنوي للعاملين بشبكة القنوات والموقع الإخباري.



حضر الحفل الكاتب الصحفي أحمد صبرى، رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، وأمير حجاج، رئيس قسم الأخبار، وعلى محمد على، رئيس القسم الميدانى والتصوير، وأحمد مصطفى، رئيس قسم المالتي ميديا، وإسلام الطوانسي، رئيس قسم الفيديو جراف، ومحمد صبري، رئيس القسم الديني، وسارة ياسين، رئيس قسم النقابات، وياسمين بدوي، رئيس قسم التعليم، ومحمد وديع، رئيس القسم الدبلوماسي، ونخبة من الزملاء الصحفيين بالموقع.



التقط الحضور الصور التذكارية خلال حفل الإفطار بحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، المشرف العام على شبكة قنوات وموقع "صدى البلد".



شهد حفل الإفطار حضورا مكثفا من عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، وعلى رأسهم المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وخالد ميرى، رئيس تحرير الأخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين، وعمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، والإعلامى الكبير أحمد موسى.



كما حضر حفل الإفطار الإعلامى الرياضى الكبير أحمد شوبير، وحمدى رزق، وأحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، ومحمد البهنساوى، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والفنانة ليلى عز العرب، والإعلامية سالي حماد، وياسمين فهمي، ومعتز البطاوى، المدير الإدارى لشبكة قنوات "صدى البلد"، ومحمد مبروك، مدير الإدارة المالية لشبكة قنوات "صدى البلد"، وحسام السنهورى، المستشار القانونى لشبكة "صدى البلد"، ومدحت عادل، مدير الإنتاج بقناة "صدى البلد"، وأحمد مجدى، مذيع بقناة "صدى البلد"، ورشا مجدى، مذيعة بقناة "صدى البلد"، و"لاميس سلامة، مذيعة بقناة "صدى البلد"، والإعلامية دينا رامز، وتامر الجمال، مدير الديكور بقناة "صدى البلد"، ووليد كمال، مدير الإضاءة بالقناة، ومحمد يونس، مدير الإخراج بالقناة، وحماد الرمحى ومحمود كامل،عضوا مجلس نقابة الصحفيين، ومذيعى برنامج إنبوكس، بالإضافة إلى كوكبة من الإعلاميين والصحفيين.

