ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تيريزا ماي تهنئ رئيس وزراء أستراليا على فوز ائتلافه المحافظ في الإنتخابات العامة

الأحد 19/مايو/2019 - 05:02 م
تيريزا ماي
تيريزا ماي
أ ش أ
أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لتهنئته على فوز ائتلافه المحافظ في الانتخابات العامة التي شهدتها بلاده أمس.

وذكرت الحكومة البريطانية أن موريسون رحب بالعلاقة القوية التي تربط بلاده بالمملكة المتحدة، وأكد الزعيمان تطلعهما لمواصلة التعاون الوثيق بين البلدين.

وكان موريسون قد أعلن أمس فوزه في الانتخابات العامة ووصف هذا الفوز بـ"المعجزة"، فيما أقر زعيم المعارضة وحزب العمال بيرت شورتن بالهزيمة.

ترشيحاتنا

تسلم التميمة وأول بطاقة مشجع من أبو ريدة.. تفاصيل تفقد السيسي استعدادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

عصام عبد الفتاح يسدل الستار .. قمة الأهلي والزمالك في هذا الموعد

التابلت هنج.. كواليس يوم امتحان أولى ثانوي.. السيستم واقع والتسريب سيد الموقف

بعد رفض التنحي.. العمومية تتمسك بـ أبوريدة رئيساً للجبلاية مدى الحياة

أصالة تثير الجدل بتغريدة على تويتر.. وجمهورها: تقصد أنغام

شاهد.. رسالة موحدة تظهر لطلاب أولى ثانوي على التابلت مع بداية الامتحان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية فى الإفطار السنوي.. صور

تسلم التميمة وأول بطاقة مشجع من أبو ريدة.. تفاصيل تفقد السيسي استعدادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي