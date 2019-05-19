تيريزا ماي تهنئ رئيس وزراء أستراليا على فوز ائتلافه المحافظ في الإنتخابات العامة

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لتهنئته على فوز ائتلافه المحافظ في الانتخابات العامة التي شهدتها بلاده أمس.



وذكرت الحكومة البريطانية أن موريسون رحب بالعلاقة القوية التي تربط بلاده بالمملكة المتحدة، وأكد الزعيمان تطلعهما لمواصلة التعاون الوثيق بين البلدين.



وكان موريسون قد أعلن أمس فوزه في الانتخابات العامة ووصف هذا الفوز بـ"المعجزة"، فيما أقر زعيم المعارضة وحزب العمال بيرت شورتن بالهزيمة.