لاتفيا : رصد سفينة حربية قرب الحدود مع روسيا

أعلن الجيش اللاتفي، اليوم الأحد، رصد سفين حربية قرب الحدود مع روسيا.



وذكر بيان للجيش "أنه في المنطقة الاقتصادية الخالصة للاتفيا، على بعد 14 ميلا بحريا من المياه الإقليمية، وتعرّفت القوات البحرية على فرقاطة بمنظومة صواريخ أوراجان من الفئة (كاراكورت) برقم 567 تابعة للقوات المسلحة الروسية.



وبحسب (تاس) تشكو السلطات اللاتيفية بشكل متكرر من رصد سفن حربية روسية قبالة سواحل الدولة المطلة على حوض البلطيق، وطائرات روسية قرب مجالها الجوي.. وعلى الجانب الآخر أكدت (موسكو) التزام سفنها الحربية بالقانون الدولي.