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فن

دار الأوبرا تنظم أمسية روحانية ضمن برنامج سهراتها الرمضانية .. الأربعاء

الأحد 19/مايو/2019 - 06:42 م
صدى البلد
أ ش أ
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، في إطار برنامج سهراتها الرمضانية أمسية روحانية تحييها فرقة نور النبي للإنشاد الديني، وذلك في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على المسرح المكشوف بالأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من المؤلفات التي تتغنى بصفات وأخلاق الرسول الكريم ومواقفه النبيلة من بينها (مولاي صل وسلم، يا أكرم الخلق، إيه العمل يا أحمد، يا إمام الرسل، قمر، بادر لقد فاتتك الغنائم ، تشوقت روحي) وغيرها من المؤلفات.

جدير بالذكر أن فرقة (نور النبي) تأسست عام 2018 على يد المنشد عبد الله بكير، بهدف تقديم الأعمال الدينية التي تتناول صفات الرسول الكريم، وتسعى إلى نشر محبة النبي وتعريف العالم بمكانته من خلال الأعمال الفنية التي تشمل المدائح والقصائد والأناشيد.

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