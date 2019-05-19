لافروف : روسيا لن تقدم تنازلات تتنافي مع مصالحها الوطنية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن موسكو ليس لديها استعداد لتقديم تنازلات تتنافى مع المصالح الوطنية الجوهرية لروسيا الاتحادية.



وقال لافروف، إن "الأسلوب المهذب الذي اعتادت روسيا على استخدامه في تواصلها مع شركائها الدوليين، لا يعني استعدادها لتنازلات لا تناسب مصالحها الوطنية".



وحول العلاقات الروسية الأمريكية، أوضح لافروف أنه من الممكن مناقشة أي موضوع كان، ويجب التواصل وسماع الآخر.. مضيفا "نحن نسمع الآخرين، بينما الأمريكيون لا يسمعوننا دائما".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التقى في مدينة (سوتشي) كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي لافروف.. ووصف الجانبان المحادثات التي جرت بـ"البناءة"، مؤكدين أن الاتفاق بينهما على مواصلة الحوار حول جميع الملفات ذات الاهتمام المتبادل.