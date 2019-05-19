بدر 13 رمضان.. هل اختلفت الحسابات الفلكية مع موعد صيام المصريين؟

علق الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "بدر 13 رمضان"، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيحا، والقمر لم يكتمل في يوم 13 رمضان.



وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن العين المجردة ترى القمر في الثلاث أيام القمرية بدر مكتمل، مشيرا إلى أنه بالأجهزة يظهر القمر مكتملا في يوم 14 فقط من الشهر، أما في يومي 13 و15 يكون شبه مكتمل لا تلحظها العين المجردة.



وأكد مدير معهد البحوث الفلكية، أن وضع القمر الحالي طبيعي جدا، والحسابات الفلكية والرؤية الشرعية لميلاد هلال رمضان متطابقين تماما بنسبة 100٪، قائلا: "ولا صومنا يوم بدري يوم ولا يوم متأخر".





