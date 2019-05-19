إحالة عامل هتك عرض نجل شقيقته لمحكة جنايات الإسكندرية

أحالت نيابة المنتزه أول شرق الإسكندرية، المدعو "أ. ع. ع- عامل" إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته في اتهامه بهتك عرض ابن شقيقته "ي. ع. أ". فى القضية رقم 10579 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول.



البدابة عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم المنتزه أول بورود بلاغ من المدعوة "ن. ع. ع" ربة منزل، بقيام شقيقها بهتك عرض نجلها الطفل داخل شقته بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول، قيام المدعو "أ. ع. ع- 28 سنة- عامل" بهتك عرض نجل شقيقته الذي يبلغ من العمر 15 سنة بعد استدراجه إلى شقته بمنطقة العصافرة كونه من المتولين ملاحظته وله سلطة عليه، ونزع عنه ملابسه وتلامس بجسده وهتك عرضه جنسيا بالقوة.



أبلغ الطفل والدته بأن خاله طلب منه الصعود معه إلى شقته لإنزال بعض الأغراض، وخلال وجودهما بمفردهما بالشقة تعدى عليه.



وبعرض المجني عليه على الطب الشرعي للكشف عليه، أثبت تعرضه لهتك عرضه، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية وحددت جلسة 24 أغسطس المقبل لمحاكمته.