التعادل السلبي يحسم مواجهة كييفو فيرونا وسامبدوريا.. صور

إنتهت أحداث المباراة بين فريقي كييفو فيرونا و سامبدوريا بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.



وفشل فريق سامبدوريا في استغلال النقص العددي بصفوف كييفو، حيث اضطر الفريق المضيف للعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد فيديريكو باربا.



ورفع سامبدوريا رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع، كما رفع كييفو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ20 الاخير.