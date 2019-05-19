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اقتصاد

بنك الإمارات دبي الوطني يطلق مؤتمرا لتطوير الاقتصاد الرقمي بشرم الشيخ.. 9 أبريل

الأحد 19/مايو/2019 - 06:39 م
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
محمد يحيي
نظم بنك الإمارات دبي الوطني مصر برئاسة محمد برو، مؤتمر "التطور الاقتصادي في ظل الثورة الرقمية" بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري للإعلان عن أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه من الشركات، بحضور عدد من ممثلي مجموعة بنك الامارات دبي الوطني من الإمارات والسعودية والهند والصين.

وقدم البنك عرضا لأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التي طرحها لعملائه من الشركات أبرزها، تقنية "Smart touch" التي تتيح للعملاء تسجيل بصمتهم رقميًا لإتمام المعاملات بسلاسة في خطوة واحدة بسيطة.

قال "برو" في تصريحات له اليوم، أن التقنية الجديدة تساعد عملاء البنك من الشركات من توقيع المستندات وإرسالها بسهولة مما يقلل من العديد من العمليات التجارية اليومية.
وذكر "برو" أن استراتيجية البنك تركزت على مدار السنوات الماضية في دعم استراتيجية الدولة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية المبتكرة التي تطرح للمرة الأولى في السوق المصرفي المصري لمواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، بما يؤكد ريادة البنك داخل القطاع المصرفي المصري".

وتضمن المؤتمر الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التي أطلقها البنك، جلسات نقاشية بين ممثلي مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني من الامارات والسعودية والهند والصين حول أهمية التعاون المشترك بين المجموعة والذي بدوره يؤثر ايجابيا على عملاء البنك و عرض آليات التطور والنمو الاقتصادي في مصر، بجانب الحلقات النقاشية حول أهم التطبيقات والمنتجات المصرفية المبتكرة حول العالم والتي يسعى بنك الإمارات دبي الوطني-مصر دائما لتقديمها من خلال فروعه المختلفة داخل السوق المصرفي المصري، فضلا عن استعراض سبل تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي داخل المجتمع المصري.

والجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني-مصر يتسم بكونه سباق في تقديم الخدمات المصرفية والإلكترونية المبتكرة بالسوق المصري في مصر، حيث كان له السبق في إدخال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ويستحوذ بالفعل على ثلث أعداد مستخدمي المحافظ الإلكترونية بمصر بما يمثل 3 ملايين محفظة إلكترونية.

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