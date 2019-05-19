بنك الإمارات دبي الوطني يطلق مؤتمرا لتطوير الاقتصاد الرقمي بشرم الشيخ.. 9 أبريل

نظم بنك الإمارات دبي الوطني مصر برئاسة محمد برو، مؤتمر "التطور الاقتصادي في ظل الثورة الرقمية" بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري للإعلان عن أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه من الشركات، بحضور عدد من ممثلي مجموعة بنك الامارات دبي الوطني من الإمارات والسعودية والهند والصين.





وقدم البنك عرضا لأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية التي طرحها لعملائه من الشركات أبرزها، تقنية "Smart touch" التي تتيح للعملاء تسجيل بصمتهم رقميًا لإتمام المعاملات بسلاسة في خطوة واحدة بسيطة.





قال "برو" في تصريحات له اليوم، أن التقنية الجديدة تساعد عملاء البنك من الشركات من توقيع المستندات وإرسالها بسهولة مما يقلل من العديد من العمليات التجارية اليومية.