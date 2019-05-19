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محافظات

جهود كبيرة لـ عمال مياه الفيوم فى نهار رمضان لتحسين الخدمة

الأحد 19/مايو/2019 - 06:26 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
يبذل عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم جهودا كبيرة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة خاصة فى نهار رمضان ويواصلون العمل الجاد والشاق فى مد خطوط جديده وتنفيذ أعمال الصيانه للخطوط التى تحدث بداخلها انفجارات بكافة قرى وعزب ونجوع المحافظة. 

وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن عمال الشركة وخاصة فرق الصيانة لا تعرف طعم الاجازات أو الراحات فى حالات الطوارئ القصوى وتحت اشاعات الشمس فى نهار رمضان لأن هدفنا الأول والأخير خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الشركة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن ومطابق لكافة المواصفات المطلوبة. 

وأضاف درة أن الشركة تسعى جاهدة فى تنفيذ خطوط المد والتدعيم على نفقة الشركة فى حدود المتاح من أجل تزويد العزب بهذه الخطوط التى بدورها تعمل على زيادة الضغوط حيث تم تغذية خط ٦ بوصة من خط مياه رئيسى قطرة ٤٠٠ مم بطول ١٠٠ متر تقريبا وذلك لتغذية عزب البرنسيسة وعبدالحميد القاسى ومحارب بمركز طامية ولزيادة ضغوط مياه الشرب لهذه العزب.
جهود كبيرة لـ عمال مياه الفيوم فى نهار رمضان لتحسين الخدمة
جهود كبيرة لـ عمال مياه الفيوم فى نهار رمضان لتحسين الخدمة
جهود كبيرة لـ عمال مياه الفيوم فى نهار رمضان لتحسين الخدمة

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