جهود كبيرة لـ عمال مياه الفيوم فى نهار رمضان لتحسين الخدمة

يبذل عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم جهودا كبيرة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة خاصة فى نهار رمضان ويواصلون العمل الجاد والشاق فى مد خطوط جديده وتنفيذ أعمال الصيانه للخطوط التى تحدث بداخلها انفجارات بكافة قرى وعزب ونجوع المحافظة.





وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن عمال الشركة وخاصة فرق الصيانة لا تعرف طعم الاجازات أو الراحات فى حالات الطوارئ القصوى وتحت اشاعات الشمس فى نهار رمضان لأن هدفنا الأول والأخير خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الشركة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن ومطابق لكافة المواصفات المطلوبة.



