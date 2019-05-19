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مرأة

7 نصائح لتجنب الإصابة بالجفاف في شهر رمضان

الأحد 19/مايو/2019 - 11:01 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعاني الكثير من الصائمين من مشكلة الجفاف في شهر رمضان الكريم، لعدم تناول المياه بشكل كافي، لذلك قدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، بعض النصائح لتجنب مشكلة الجفاف في رمضان .

نصائح لتجنب الإصابة بالجفاف في شهر رمضان:

1-شرب الماء الكافى بعد الإفطار على فترات متقاربة وحتى وقت السحور
2-تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ
3-الابتعاد عن الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة فى نهار رمضان
4-تجنب الأطعمة الغنية بالبهارات والملح لأنها تزيد من العطش
5-التقليل من الحلويات لأنها تسبب العطش واستبدالها بالفواكه
6-عدم ممارسة الرياضة قبل الإفطار ويفضل ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين
7-التقليل من شرب الكافيين واستبداله بالعصائر الطبيعية

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