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اقتصاد

مي عبدالحميد: 80% من شقق الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي تنتظر حاجزين

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:00 ص
وحدات الاسكان الاجتماعي
وحدات الاسكان الاجتماعي
آمنة عبدالعظيم
قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن عدد الحاجزين بالإعلان الحادي عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" نحو 4 آلاف حاجز حتى الأسبوع الماضى.

وأوضحت عبدالحميد أن الفرصة لحجز شقة ضمن الإعلان الحادي عشر بـــ9 محافظات بالصعيد لازالت متاحة حتى نهاية شهر مايو الجارى، بسعر 184 ألف جنيه للوحدات بمساحة 90 متر مربع.

فيما كشفت مصادر بوزارة الإسكان لـــ"صدى البلد"، أن عدد الحاجزين لازال منخفضا ومتوقع ألا يرتفع بشكل كبير خلال الفترة المتبقية للإعلان الذى بدأ حجزه فى 22 إبريل الماضى قبل نحو شهر تقريبا، وحتى الآن تم حجز نحو 20% فقط من الوحدات وأكثر من 80% لم يتقدم أحد للحصول عليها.

وتابعت المصادر أن أغلب إعلانات الوحدات السكنية بمحافظات الصعيد لا تلقي رواج كبير بين المواطنين، على الرغم من المميزات المتعددة لها خاصة فى الإعلان الحالى الذي يتميز بانخفاض سعر وحداته أكثر من 40 ألف جنيه مقارنة بالإعلان العاشر السابق له، الذى بلغ سعر الوحدة فيه 225 ألف جنيه لمساحة 90 متر مربع، وكذا يمتاز بارتفاع مبلغ الدعم المقدم للحاجزين به وهو نحو 40 ألف جنيه مقارنة بـــ25 ألف جنيه بالإعلانات السابقة.

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