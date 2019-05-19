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منوعات

غير متوقعة.. شاهد.. صورة ناسا الجديدة عن الكوكب الأحمر

الأحد 19/مايو/2019 - 06:40 م
الصورة الجديدة
الصورة الجديدة
محمد علي
استطاعت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التقاط صورة جديدة لسطح المريخ، في إطار مساعي الوكالة إلى اكتشاف الفضاء الواسع، وكانت الصور غير متوقعة، حيث صورت حركة الكثبان الرملية الدائرية على الكوكب الأحمر، وفقًا لما أورده موقع سبيس.

والتقطت الصورة مركبة الفضاء مارس أوديسي التابعة لناسا في أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء.

ووفقا لما ذكره موقع سبيس، فقد كانت الكثبان الرملية المريخية تدور حول السطح وهى مغطاة بثاني أكسيد الكربون والغبار.

وتعد الصورة هي الأولى فى سلسلة جديدة من الصور التي سيستخدمها الباحثون لدراسة تغير العمليات الموسمية على المريخ.



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