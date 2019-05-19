صيدلي الفيسبوك يحذر: لحوم الأسماك تسبب النقرس.. فيديو

قال الدكتور باهر السعيد ، صيدلى الفيسبوك ، إن مرضى النقرس هم أكثر عرضة للأمراض خاصة فى ظل قلة تناولهم السوائل طيلة نهار رمضان.





وأضاف "السعيد" خلال لقائه على برنامج انبوكس عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مرض النقرس هو اختلال فى عملية التمثيل الغذائى لحمض اليوريك ما يؤدى لترسيب الأملاح على المفاصل وخاصة فى إصبع القدم الكبير، الكعب ، ويسبب أيضأ حصوات الكلى ، وتلف الأنسجة بالجسم.



