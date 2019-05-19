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منوعات

تناول كوب واحد من هذا المشروب يجنبك خطر الوفاة المبكرة

الأحد 19/مايو/2019 - 08:26 م
صدى البلد
محمد علي
ما أن يطمأن الناس إلى شراب أو أكلة معينة لاخطر منها على صحتهم حتى يطالعنا الباحثون بدارسة جديدة تؤكد وجود خطر ما، مثلما نقلت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن دراسة جديدة، تأكيدها أن عصائر الفاكهة ليست مفيدة بالقدر الذي نظنه، وأنها يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

وقارن باحثون أمريكيون، لأول مرة، عصير الفواكه مع المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية، ووجدوا ارتباطات متشابهة للغاية بين عصائر الفواكه والمشروبات السكرية، مع زيادة خطر الوفاة المبكرة، على الرغم من أنهم أكدوا على ضرورة إجراء المزيد من البحوث.

ووصف أحد الخبراء الدراسة بأنها مهمة، مشيرا إلى أنه لا يوجد خطر من تناول كوب واحد من عصير الفاكهة بحجم 150 مل يوميًا، إذا كان محلى بالسكر، أما العصائر الطبيعية غير المحلاة ، فكان الأمر منها مختلفًا.

وقال الباحثون، في جامعتي إموري في أتلانتا وكورنيل في نيويورك: "هذه النتائج تشير إلى أن ارتفاع استهلاك المشروبات السكرية، بما في ذلك عصير الفاكهة، يرتبط بزيادة الوفيات".

وحللت الدراسة بيانات 13440 شخصا، وخلال متوسط متابعة لمدة ست سنوات، كان هناك 1000 حالة وفاة لأسباب مختلفة، و168 حالة وفاة بسبب مرض الشريان التاجي.

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