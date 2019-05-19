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منوعات

تفاصيل مذهلة.. تقنية جديدة لكشف الأورام تحدد علاجا جديدا للسرطان

الأحد 19/مايو/2019 - 08:13 م
صدى البلد
محمد علي
يمكن أن تكشف الأشعة السينية ثلاثية الأبعاد تفاصيل مذهلة عن جسم الإنسان، ويمكن أن تحدد حجم وموقع الأورام بدقة، وهو ما يمكن أن يساهم في ثورة طبية لعلاج أخبث أمراض العصر وهو السرطان، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وطور زوج من علماء "Kiwi" التقنية الجديدة، التي ستساعد يوما ما الأطباء على انتقاء الأورام القاتلة باستخدام ظلال محددة، لرسم أجزاء مختلفة من الجسم.

وتكون الأشعة السينية النموذجية بلون رمادي داكن وغامض، ولكن التقنية الجديدة تكشف الرئتين بلون أحمر والعظام بالأبيض، في حين تكون الأورام السرطانية أو الأمراض الأخرى بلون أخضر أو وردي أو أصفر.

وتعمل التقنية المعقدة للغاية عن طريق قياس لون، أو طاقة، الأشعة السينية بعد مرورها عبر الجسم، في مستويات طاقة مختلفة مع تعيين كل لون، ومطابقته بعد ذلك لأجزاء الجسم المختلفة.

وقال البروفيسور فيل بتلر، الرئيس التنفيذي لـ "Mars Bioimaging": "نقوم بالكثير من عمليات المعالجة على الكمبيوتر للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد لماهية المواد".

وأكد البروفيسور أنتوني، أحد القائمين على الدراسة، أن هذه التكنولوجيا ستكون مفيدة في أمراض القلب والسكتة الدماغية والتهاب المفاصل، وكذلك السرطان.

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