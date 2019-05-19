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محافظات

فيها حاجة حلوة .. قبطي يفطر 1400 مسلم بـ المنوفية.. صور

الأحد 19/مايو/2019 - 08:12 م
صدى البلد
محمد امين
نظم مجدي شنودة، أحد أبناء مركز سرس الليان، حفل إفطار لـ1400 مسلم احتفالا بشهر رمضان الكريم، وذلك لإعلاء روح الوحدة الوطنية والتماسك بين أفراد الشعب مسلمين ومسيحيين.

وقال شنودة: "إننا جميعا إخوة وشركاء في هذا الوطن الذي يجمعنا ونعيش تحت سمائه، وإننا يجب علينا جميعا مشاركة بعضنا البعض في مناسباتنا".

وأضاف أنه يقوم بتنظيم هذا الحفل منذ عشر سنوات تنفيذا لوصية والده الذي كانت تجمعه بجميع أبناء سرس الليان علاقات محبة وأخوة.

وحضر الإفطار لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء مركز سرس الليان.
فيها حاجة حلوة .. قبطي يفطر 1400 مسلم بـ المنوفية.. صور
فيها حاجة حلوة .. قبطي يفطر 1400 مسلم بـ المنوفية.. صور
فيها حاجة حلوة .. قبطي يفطر 1400 مسلم بـ المنوفية.. صور

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