هاني سلامة: نفسي أعمل مسلسل زي Fast & Furious

أكد النجم هانى سلامة أنه قدم دورا جديدا عليه فى مسلسل "قمر هادى" هذا العام وتدور الشخصية حول شخص يحب السيارات ويملك معرضا ويحب السباقات، مؤكدا أن المخرج له فضل كبير فى إخراج العمل بهذا الشكل المختلف.



وأضاف خلال حلوله ضيفا على برنامج «التوصيلة عالنجم»، مع تامر بشير على «نجوم إف إم»، اليوم الأحد: «أنه مازال يزور منطقته القديمة منشية البكرى فى مصر الجديدة ويزور أهله بشكل دائم، ويتذكر أيام مدرسته وأنه عاش فترة من عمره لا يركب مواصلات سوى مترو النزهة».



وأوضح: أن مظاهر رمضان اختلفت الآن عن أيام زمان وشكل الفوانيس المنتشرة بالشوارع والدورات الرمضانية كل ذلك لم يعد موجودا.



وأكد أنه ينتظر المشاركة بعمل سينمائى خلال الفترة المقبلة.



وعن تقديم مسلسل عن رياضة السيارات قال انه لا يمانع ذلك ، مضيفا: إذا وجدت قصة حلوة لذلك "لا مانع من تقديمها على غرار سلسلة أفلام Fast & Furious.