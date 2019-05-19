تحويل مدفن العبور إلى مسطحات خضراء بعد تخصيص 1000 فدان لإنشاء مصانع تدوير المخلفات

شكلت الدكتورة ياسمين فؤاد بتشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات لبحث شكاوى المواطنين بخصوص انبعاث روائح كريهة وأدخنة من إحدى المنشآت القريبة من المنطقة السكنية بمدينة العبور وهما مصنعين لتدوير المخلفات فى منطقة 15 مايو.





وأكدت وزيرة البيئة أن الموقع الحالي لمدفن صحراء مدينة العبور الجديدة يخدم محافظتي القاهرة والقليوبية ويعمل بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تخصيص موقع دائم للتعامل مع المخلفات، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق الموقع الحالي بعد الانتهاء من الإجراءات الادارية الخاصة بتخصيص 1000 فدان لإنشاء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات ومدافن صحية للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة، وسيتم تحويل الموقع الحالي فور الانتهاء من عملية تخصيص الأرض إلى مسطحات خضراء ومتنزهات عامة لسكان المنطقة.





وتبينت اللجنة أن احد اسباب انبعاثات الروائح الكريهة فى المنطقة وجود مقلب عشوائي كبيرا بجوار جمعية أحمد عرابي ويبعد عن الكتلة السكنية مسافة 1 كيلو متر وهو ما يتسبب في صدور الروائح الكريهة والأدخنة وتحركت وزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأجهزة المعنية للتخلص الآمن من تلك المخلفات.



