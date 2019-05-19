غياب جماعى.. إحالة 29 طبيبًا وإداريًا وفنيًا للتحقيق بمستشفى العبور في السويس

أحال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس عدد 29 طبيبًا و إداريًا وفنيًا بمستشفى العبور التخصصي للتحقيق العاجل وذلك نظرًا لغيابهم وعدم التزامهم بنوبتجيات العمل بالإضافة إلي قرار بإستدعاء مسؤولي المعمل بالمستشفي وإحالتهم للتحقيق، وذلك لغيابهم الجماعي الذي أدي بدوره لإغلاق المعمل .





جاء هذا خلال الجولة المفاجئة التي قام بها د.محمد يوسف لمستشفى العبور صباح اليوم الأحد .



وشملت الجولة تفقد كافة أقسام المستشفي ومتابعة الحالة الصحية للمرضى واستمع لمرافقيهم وقد أوصي بأعادة تنظيم وهيكلة قسم الحضانات ، كما تفقد شبكة الغازات التي وجد بها عدد 2 اسطوانة تعمل فقط فأمر بتوصيل جميع الأسطوانات لزيادة دعم شبكة الغازات وتم توصيلهم بالفعل اثناء الجولة .



كما إستدعي مسئول الصيانة لإصلاح محبس المياه العمومي نظرًا لتعطله بالإضافة لمسئول السلامة والصحة المهنية لمتابعة ومراجعة طفايات الحريق وتطبيق معايير السلامة المهنية ، كما تضمنت الجولة تفقد غرفة العمليات وعيادة الأسنان وصيدلية المستشفي.



رافق اثناء الجولة دكتورة ساره أحمد مدير إدارة الجودة بالمديرية ودكتورة هدي صالح مدير إدارة المستشفيات بالمديرية .





