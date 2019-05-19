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مرأة

للحوامل... روشتة لتجنب التعب والإرهاق خلال الصيام

الأحد 19/مايو/2019 - 08:17 م
صدى البلد
ريهام قدري

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، أن الالتزام ببرنامج تغذية صحية سليمة خلال فترة الإفطار، يعد عاملا مهما للغاية في الصوم الآمن للحامل ويجنبها الشعور بالتعب والإرهاق.

ونصح الدكتور أحمد عاصم، بعدم الإكثار من الطعام في أثناء الإفطار لتجنب مشاكل الحموضة والشعور بالثقل، ويفضل تناول أكثر من وجبة خفيفة حتى فترة السحور وشرب كميات كافية من المياه على مدار فترة ما بعد الإفطار حتى السحور، لتعويض نقص السوائل في الجسم، فضلا عن تناول الكربوهيدرات المعقدة في وجبة السحور، مثل: خبز القمح والمكرونة والبقوليات، إذ إن هذا النوع من الكربوهيدرات يضمن إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لفترة طويلة خلال فترة الصيام، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم لأطول فترة ممكنة.

وأوضح الدكتور الملا، أنه يجب الحصول على ساعات نوم جيدة وكافية خلال الليل، لضمان الشعور بصحة ونشاط خلال اليوم، مع تجنب السهر المفرط أو النوم المفرط وتناول فيتامينات الحمل التي وصفها الطبيب بعد الإفطار، مع الحرص على عدم إهمالها أو تقليل جرعاتها، لأنها تساعد على تعويض الجسم ما يفقده من معادن مهمة ولازمة.

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