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ديني

تعرف على 6 عبادات يؤديها الأحياء وينتفع بها الأموات ويصل ثوابها إليهم

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:24 ص
الأموات
الأموات
أمل فوزي
قال العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة، إنه يوجد عدة أمور وعبادات تنفع الميت ويصل ثوابها إليه، حيث قد أجمع عليها الفقهاء.

وأوجزها العلماء في ست عبادات هي: «الاستغفار، والدعاء، والصدقة، والحج، والعتق، وقراءة القرآن عند القبر»، موضحين أنها تنفع الميت ويصل ثوابها إليه، كما يُستحب قراءة القرآن عند القبر.

ودللوا على ذلك بما نقل الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، ونقله أيضًا الشيخ العثماني في كتابه: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ونص عبارته في ذلك: "وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة".

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