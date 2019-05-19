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فن

يستحق الوسام.. محمود موسى يطالب الدولة بتكريم الزعيم عادل إمام

الأحد 19/مايو/2019 - 08:22 م
الكاتب الصحفى محمود
الكاتب الصحفى محمود موسي
محمد بدران
طالب، الكاتب الصحفي محمود موسي رئيس قسم السينما ومدير تحرير الأهرام، الدولة بتكريم الزعيم عادل امام تكريما يليق بمكانته، على ما قدمه للفن خلال مسيرته. 

وأضاف الناقد الفنى في تغريدة له على "تويتر" ‏كل سنة الزعيم ‎#عادل_إمام بألف صحة وخير وسعادة، واشار في مقال له بجريدة "الاهرام" أكتب عن النجم الكبير الزعيم ‎عادل إمام متمنيا ان تقوم الدولة بتكريمه تكريم يليق باسمه وتاريخه وان حصوله علي أعلي الأوسمة هو امر مستحق وتأخر كثيرا".


ويغيب النجم عادل إمام عن سباق دراما رمضان، لأول مرة منذ 7 سنوات بعدما تم تأجيل تصوير مسلسله "فلانتينو". 

ويحتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ79 في 17 مايو الجاري، خلال شهر رمضان الكريم. 
يستحق الوسام.. محمود موسى يطالب الدولة بتكريم الزعيم عادل إمام

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