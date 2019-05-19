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مرأة

بعيدا عن مراكز التجميل وأسعارها المبالغ فيها .. مقشر طبيعي لإزالة الرءوس السوداء

الأحد 19/مايو/2019 - 09:43 م
صدى البلد
ريهام قدري
تحاول كثير من الفتيات اللجوء الي التقشير وتفتيح بشرتها، وللمساعدة على ذلك تقدم خبيرة التجميل مروة الجمل أرخص وأقوى طريقة لتقشير بشرتك بمعجون الأسنان والملح، حيث أن معجون الأسنان فعال جدًا في إزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء ومعالجة البثور.

ونقدم إليك طريقة إعداد قناع بمعجون الأسنان للبشرة:

المكونات
- معجون أسنان
- ملح

الخطوات:
1. ضعي ملعقة طعام من معجون الأسنان في وعاء نظيف.
2. أضيفي ملعقة صغيرة من الملح.
3. امزجي جيدًا.
4. طبقي القناع على البشرة وافركي بحركة دائرية.
5. اتركي القناع على البشرة لمدة 10 دقائق.
6. اشطفي بالماء الدافئ ثم أعيدي الشطف بالماء البارد لإغلاق المسام.
7. جففي وجهك جيدًا وتمتعي بالنتيجة .
اصنعي مقشر منزلي يغنيكي عن اي مقشر للبشرة وازالة الرؤس السوداء والبيضاء تفتيح المسام ازالة الحبوب والشوائب.

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