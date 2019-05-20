"البيطريين": حقوق أعضاء النقابة مهضومة ونعمل في ظروف قاسية

قال الدكتور على سعد على، رئيس لجنتى الثروة الحيوانية والنقابات الفرعية ، بنقابة البيطريين، إن الطب البيطري يتحمل الظروف القاسية، وعلى الرغم من ذلك حقوق أعضائه مهضومة، مطالبا نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالاهتمام بحقوق أبناء المهنة.



وأضاف رئيس لجنة الثروة الحيوانية، أن البيطريين هم خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المواطنين، مستنكرا عدم الاهتمام بمكانة الجندي المجهول الذي يحمي المواطنين من الأمراض والأوبئة، مضيفا ان البيطري هو الذي يوفر منتجا غذائيا آمنا وهو المسئول عن سلامة الغذاء لكل شعب مصر.





