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مرأة

8 فوائد غير متوقعة لـ عصير البرتقال في رمضان

الأحد 19/مايو/2019 - 10:01 م
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر عصير البرتقال من أهم المشروبات التي يجب ان يهتم الصائمون بتناولها في شهر رمضان.

وقالت استشاري التغذية سهام سوقية إنه لابد من الاهتمام بمشروب البرتقال لفوائده الكثيرة حيث لأنه يحتوي على:

سكريات بسيطة
وأحماض
وألياف
وفيتامينات ذوابة في الماء
وفلافونيدات.

وأشارت سوقية إلى أن فوائده عديدة حيث انه مفيد لمرضى القلب ويساعد على امتصاص الحديد من الأغذية، ينظم ضغط الدم ويبقيه ضمن مستوياته الطبيعية، يساعد في منع تطور حصيات الكلى وتقليل الإصابة بها، يعالج عسر الهضم، يقلل الإصابة بالأنفلونزا والرشح، فاتح جيد للشهية، ويساعد في إعطاء البشرة نضارة .

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