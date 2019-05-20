أم يسري لوزيرة الصحة: ابني يعاني من تسوس وتآكل العظام .. ولا أملك تكاليف العلاج .. صور

استغاثت المواطنة منى فياض، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لعلاج ابنها المريض الذى يعانى من تآكل بمفصل الركبة، مع عدم قدرتها على تحمل مصاريف علاجه.



وأضافت الأم فى رسالتها: "أن ابنها "يسرى عزت يسرى" يعانى تقوس (اعوجاج) الساق الأيمن وتسوس بالعظام"، مشيرة إلى أنها أرملة ولا تستطيع تحمل مصاريف علاجه.



وناشدت من يرغب فى مساعدتها التواصل على رقم 01007406422.



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