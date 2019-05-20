ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أم يسري لوزيرة الصحة: ابني يعاني من تسوس وتآكل العظام .. ولا أملك تكاليف العلاج .. صور

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاثت المواطنة منى فياض، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لعلاج ابنها المريض الذى يعانى من تآكل بمفصل الركبة، مع عدم قدرتها على تحمل مصاريف علاجه.

وأضافت الأم فى رسالتها: "أن ابنها "يسرى عزت يسرى" يعانى تقوس (اعوجاج) الساق الأيمن وتسوس بالعظام"، مشيرة إلى أنها أرملة ولا تستطيع تحمل مصاريف علاجه.

وناشدت من يرغب فى مساعدتها التواصل على رقم 01007406422.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ترشيحاتنا

تعرف على 6 عبادات يؤديها الأحياء وينتفع بها الأموات ويصل ثوابها إليهم

شريف مدكور يعود إلى الشاشة بعد استئصاله ورما سرطانيا

نشرة الحوادث.. تفاصيل انتحار طبيب وعروس الإسكندرية وسرقة مدرسة صيدلية

عمرو أديب عن الخسارة أمام نهضة بركان: هانت يا زمالك

الانتحار يدق الأعناق.. طبيب بشري يلقي نفسه من الطابق الثاني بمنطقة جليم.. وربة منزل تقفز من الشرفة هربا من زوجها بعد أن وجدها في وضع مخل مع عشيقها

الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية .. بث مباشر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور