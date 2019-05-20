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بين الناس

الأهالي بالمجاورة 49 بالعاشر من رمضان يشتكون من الكلاب الضالة

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:59 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا أهالى المجاورة 49 بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة

وقال الأهالى فى رسالتهم : نشكو نحن الأهالى بالمنطقة من انتشار أعداد من الكلاب الضالة التى تبعث الخوف والفزع بداخل الأهالى وخاصة للأطفال منهم.

وناشد الأهالى المسئولين بضرورة حل المشكلة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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