الأهالي بالمجاورة 49 بالعاشر من رمضان يشتكون من الكلاب الضالة

شكا أهالى المجاورة 49 بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة



وقال الأهالى فى رسالتهم : نشكو نحن الأهالى بالمنطقة من انتشار أعداد من الكلاب الضالة التى تبعث الخوف والفزع بداخل الأهالى وخاصة للأطفال منهم.



وناشد الأهالى المسئولين بضرورة حل المشكلة.



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