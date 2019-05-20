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بين الناس

مواطنة لأهل الخير: أمنيتي الوحيدة دخل شهري أنفق منه على أولادي

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:01 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشدت المواطنة رباب حسين ، البالغة من العمر ٣٣ سنة،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير ، والجمعيات الخيرية ، لمساعدتها فى ظل ظروفها القاسية التى تعرضت لها بعد وفاة زوجها .

وتقول رباب فى رسالتها : تزوجت ممن يكبرنى سنا وقد توفى وبعد وفاته استولى إخوته على إرثه رغم وجود أولادنا البنين والبنات، وأمام تعنتهم اضطررت إلى العمل حتى أنهكت قواى ولم أعد قادرة على التحمل، وأمنيتى الوحيدة هى أن أجد دخلا شهريا ومصدر دخل لى.

وناشدت من يرغب فى المساعدة التواصل على رقم ٠١١١١٥٦١٦٢٥ .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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