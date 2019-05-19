أمانة مستقبل وطن بالجيزة تشارك مرضى مستشفى بولاق الدكرور الإفطار

تكفلت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، بتجهيز وجبات أفطار كاملة وأتجهت بها إلى مستشفى بولاق الدكرور لمشاركة المرضى الافطار اليوم "الأحد".



وتوجه أعضاء أمانة الحزب وشبابه إلى المستشفى قبل الأفطار وقاموا بتوزيع الوجبات على المرضى بجميع الاقسام .



ويواصل الحزب فى شهر رمضان مبادراته المجتمعية بكافة الأمانات والمحافظات والتى ترتكز على توفير الأفطار وأجتياجات الشهر الكريم لجميع المحتاجين.