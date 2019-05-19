المفتي: عبادتان تعوضان النقص الحادث أثناء الصيام .. فيديو



أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان شهر عبادة وعطاءات، والإنسان يتنافس فيه مع أخيه الإنسان في الطاعات، ولكن إن ضاق الأمر ولابد من فعل شيء ما فلابد من البحث عن الأنفع والأكمل والواجب للقيام به أولًا.



وأضاف "علام"، خلال حواره على فضائية "سي بي سي"، أن الفرائض في الرتبة العليا في التكاليف الشرعية ولا ينفك عنه الإنسان بحال من الأحوال إلا بالعجز التام أو كونها تمثل مشقة شديدة، موضحًا أن فقه الأولويات فيه فروض وأدني منها سنن، ثم تطوعات.



وأشار: إلى أن السنن تجبر النقص في الفرائض، فصلاة النقص تجبر النقص الذي أصاب الفرص، وتأتي صدقة الفطر وصوم 6 من شوال تطهر النقص الحادث في رمضان وهكذا.



ونوه: إلى أنه حال تعارض صلاة التراويح في جماعة مع القيام بعمل معين، فعلينا أن ننظر إذا كان العمل تطوعي أو واجب كوظيفة عامة، فإذا كان العمل وظيفة عامة فلابد من القيام به، وصلاة التراويح مفردًا في البيت.

