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رياضة

مفاجأة للاعبي الزمالك في حالة الفوز على نهضة بركان .. تفاصيل

الأحد 19/مايو/2019 - 09:56 م
الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص مسئولو نادي الزمالك على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، قبل مواجهة نهضة البركان.

يأتي هذا من خلال عدة مكافآت مادية وغير مادية، سيتم منحها للاعبي الفريق، حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل المغرب.

ويواجه الفريق الابيض نهضة بركان مساء اليوم الأحد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، على ملعب البلدي ببركان.

وجاءت وعود مسئولي القلعة البيضاء متمثلة في صرف مكافآت مالية خاصة، بخلاف المكافآت المنصوص عليها في لائحة الفريق، حال تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الليلة .

وتقرر أيضا رفع الغرامات المالية الموقعة على اللاعبين من قبل، ومنح مكافأة لأي لاعب يتمكن من إحراز هدف في شباك الخصم.

ويحتاج الزمالك لتحقيق نتيجة جيدة تسهل من مهمته في مباراة العودة، المحدد لها يوم الأحد المقبل 26 مايو الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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