فوضى وإهمال ومعاملة سيئة.. مستشفى أشمون العام الداخل مفقود والخارج مولود

"فوضى، وإهمال، ومعاملة سيئة، وجزاءات مستمرة".. هذا هو حال مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية التي تخدم مدينة أشمون، إضافة إلى 14 وحدة محلية ويسكنها ما يقرب من مليون نسمة في المركز والمدينة.





وتسود حالة من الاستياء بين المواطنين وأهالي مركز أشمون؛ بسبب الحالة التي آلت إليها المستشفى، وبضع الأهالي يجمعون على أن "الداخل مفقود والخارج منها مولود".





وقال محمد علي، أحد أهالي المدينة، إن المستشفى مقبرة للداخلين بها، وحالتها يرثى لها من حيث النظافة، وتنتشر بها القطط في الطرقات ويتزاحم المواطنون في أماكنهم بخلاف الإهمال والفوضى وسوء معاملة المرضى.





وأضاف أن المستشفى يخدم آلافًا من أهالي أشمون والقرى المجاورة ولكن هناك قلة في عدد الأطباء وسوء معاملة من التمريض الذين يعتبرون أنفسهم فوق البشر، كما أن المستشفى لا تغطي التخصصات رغم أنها تبعد عن عاصمة المحافظة نحو ساعتين، ويجب أن تكون علي أتم الاستعداد لاستقبال المرضى.





وتابعت نادية جمال: أنها ذهبت بطفلتها الرضيعة التى تحتاج إلى حضانة لكنهم أخبروها بأنه لا يوجد مكان لطفلتها فاضطرت إلي اللجوء للحضانات الخاصة رغم ضيق الحال.





لم يختلف الحال لدى محمود سليمان، الذي يشتكي من أطقم التمريض وقسم الاستقبال، وكذلك عدم وجود مستلزمات طبية، حيث يطالبونه بشراء كافة ما يريدونه من الخارج، إلى جانب سوء المعاملة لأهل المرضى واللامبالاة من الأطباء والتمريض.





وشدد الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل الوزارة، علي ضرورة التزام شركات النظافة التي تتعاقد معها مستشفى أشمون العام بالتعليمات، وإلغاء عقد الشركة التي لا تلتزم ببنود العقد والاهتمام بعقود الصيانة.





وأكد وكيل الوزارة، ضرورة تنظيف الخزانات بالمستشفى مرة كل أسبوع، مشددًا علي عدم قبول تبرعات للمستشفي إلا بعد موافقة المديرية.





وطالبت وكيلة المديرية بمرور لجنة الورش والصيانة بالمديرية علي مستشفى أشمون العام وانتداب فنيين من الإدارة الطبية بأشمون إلي المستشفي من أجل سد العجز، كما أكد مدير إدارة الطب العلاجي علي ضرورة التزام الأطباء بالزي الرسمي وتحديث قوائم الأدوية بالمستشفى والالتزام بتعليمات مكافحة العدوى بالمستشفى.





وبعد الشكاوى المتعددة قام رئيس المدينة الدكتور أحمد القزاز متنكرا في الجلباب بزيارة المستشفي التي وجدها في حالة مؤسفة، وأسفرت الزيارة عن إحالة مدير الشئون الإدارية بالمستشفى للتحقيق لسوء نظافة دورات المياه وأقسام الاستقبال.





وقرر إحالة إحدى الممرضات بقسم الاستقبال للتحقيق لسوء معاملة المرضى وعدم بذل الجهد المناسب لهم.





وأوصي القزاز مدير المستشفى بضرورة التنبيه على جميع هيئة التمريض بحسن التعامل مع المرضي والتحلي بسعة الصدر لشكواهم، مشيرا إلى أن الاستقبال هو واجهة وعنوان المستشفيات وهو أول ما يعطي انطباعا للمريض بجودة أو سوء الخدمة في المستشفى.





وأحال عاملة بقسم الحروق لسوء معاملة مرافقي المرضي ، وإحالة ممرضة للتحقيق للغياب بدون إذن ، وتكريم الطبيبة عائشة محمود بقسم الحضانات لحسن معاملتها للمواطنين المرافقين للمرضى ، كما تم تدبير مكان لإحدى حالات الأطفال التي تحتاج إلى حضانة أكسجين بعيادة خاصة مجانا لعدم توافر حضانات بالمستشفى.



