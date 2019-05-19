قائد مانشستر سيتي يرحل عن الفريق وسيكون لاعبا ومدربا في هذا النادي

أعلن البلجيكي "فينسنت كومباني"، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيله عن فريقه بشكل رسمي اليوم، الأحد، محددًا وجهته المقبلة بعد رحيله عن السكاي بلو.





وجاء في رسالة مطولة من كومباني نشرها في حسابه الرسمي على "فيسبوك" بإعلانه الرسمي عن الرحيل: "لا أستطيع أن أصدق بأنني أكتب هذا ولكن".





واعترف كومباني الذي عانى من الإصابات المتلاحقة بأنّه فكّر في وقت سابق بالرحيل أكثر من مرة وأقر بفضل مانشستر سيتي عليه: "مانشستر سيتي أعطاني كلّ شيء، لقد حاولت الرد قدر المستطاع".





وفيما يتعلق بوجهته المستقبلية قال كومباني: "لثلاث سنوات قادمة سأكون لاعبًا ومدربًا في أندرلخت"، مؤكدًا حنينه للفريق الذي ترعرع به.





يذكر أن كومباني حصل مع سيتي أمس السبت على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ليحقق مع فريقه الثلاثية المحلية التاريخية في الكرة الإنجليزية.