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رياضة

إكرامي: أتمنى فوز الزمالك.. وهذه نصيحتي لـ عمر صلاح

الأحد 19/مايو/2019 - 09:55 م
عمر صلاح
عمر صلاح
القسم الرياضى
وجه إكرامي الشحات، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، نصيحة لحارس مرمى نادى الزمالك الشاب عمر صلاح، والذى يتولى مسئولية الدفاع عن العرين الأبيض أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.

وقال إكرامي فى تصريحات لـ صدى البلد، إن يجب على عمر صلاح أن يتحلى بالهدوء وضبط النفس ويتحكم فى أعصابه، فى المباريات النهائية دائمًا ما تشهد ضغطًا عصبيًا بسبب حساسية المباراة والضغوط الجماهيرية".

وأضاف إكرامي أنه يتمنى فوز الزمالك فى مباراة اليوم وأن يقدم الفريق الأبيض مباراة مشرفة للكرة المصرية أمام الفريق المغربي، معربًا عن أمنياته بالتوفيق للحارس الشاب الذى رغم مشاركاته القليلة مع الزمالك إلا أنه خامة مبشرة فى حراسة المرمى.

ومن المقرر أن الزمالك يواجه منافسه نهضة بركان المغربى فى الثانية عشرة منتصف الليل ضمن منافسات ذهاب الدور النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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