الحكومة تنجح في تحصيل ضرائب على الخدمات بـ 27.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر

ارتفعت الحصيلة الضريبية من الضرائب على الخدمات خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الجاري إلى 27.7 مليار جنيه مقابل 21.82 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق له بفارق 5.9 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن جملة الحصيلة الضريبية على الخدمات الخاصة ارتفعت إلى 2.043 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى للعام المالي الجاري مقابل 1.8 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة.



ووصلت حصيلة الضرائب علي الدمغة لنحو 10.07 مليار جنيه مقابل 9.43 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي.

