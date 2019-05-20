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برلمان

برلمانية: مشاركة مصر في قمة منظمة التعاون الإسلامي مهمة لضرب الإرهاب

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
أسامة علي
قالت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، للرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامى هى دعوة من أخ لأخيه.

وأضافت عجمى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدين أتاح حرية اعتناق الأديان، وكفل حرية الاعتقاد أمام الجميع، مشيرة إلى أن الملفات المتوقع طرحها خلال القمة هي طرق نبذ التطرف والعنف الذى تتعرض له المجتمعات الانسانية على يد الإرهاب الغاشم والوصول إلى بيان ختامى فى هذا الشأن بمثابة ضرب للإرهاب فى مقتل.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن مصر والسعودية دولتان شقيقتان لهما باع طويل فى الدفاع عن القضايا العربية. فمصر مصدرة الإسلام والسعودية أرض الكعبة الشريفة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم الدعوة الموجهة له من جلالة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.

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