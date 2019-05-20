ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تقرير لقطاع الأعمال العام.. 48 شركة تابعة خسرت 7.5 مليار جنيه في عامين

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:01 ص
مصانع
مصانع
علياء فوزي
كشف تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، عن وصول جملة خسائر 48 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة إلي 7.5 مليار جنيه خلال العام المالي قبل الماضي .

ذكر التقرير ان 26 شركة منها بلغت معدلات الخسائر بها لنسبة تجاوزت حاجز الـ90%، موضحا ان هناك اجراءات لدي الوزارة في اعادة هيكلة الشركات واستغلال الأصول والموارد غير المستغلة وتعظيم آليات الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن قرابة 73 شركة تابعة سجلت ارباحا لتغطية جانب لا بأس به من خسائر الشركات الأخري.

ويقدر عدد الشركات وفقا للتقرير لنحو 119 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة تعمل في قطاعات " النقل البري والبحري، الكيماويات، التشييد والتعمير، الغزل والنسيج، التأمين، الأدوية والمستلزمات الطبية، السياحة والفنادق والسينما" وتقدر بنسبة 15% من المال العام.

ترشيحاتنا

بشرى لـ جماهير الأهلي.. عودة نجم الفريق من ألمانيا وينضم للتدريبات نهاية يونيو

مباشر .. الزمالك 0 - 0 نهضة بركان .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة.. وتألق عمر صلاح في شوط أول مثير

عمر صلاح ينقذ مرمى الزمالك من البركان المغربي

مباشر.. الزمالك 0 - 1 نهضة بركان.. لابا كودجوا يلدغ الأبيض بهدف قاتل

شاهد الصور الأولى لإفطار الرئيس السيسى مع عدد من المواطنين بمقر إقامته الخاصة

الإفتاء توضح حكم بلع بقايا الطعام الموجودة في الأسنان أثناء الصوم ..فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور

تسبب السرطان.. ضبط 6 أطنان مخلفات طبية قبل تحويلها لـ أكواب وأطباق بـ المنصورة