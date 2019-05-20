تقرير لقطاع الأعمال العام.. 48 شركة تابعة خسرت 7.5 مليار جنيه في عامين

كشف تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، عن وصول جملة خسائر 48 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة إلي 7.5 مليار جنيه خلال العام المالي قبل الماضي .



ذكر التقرير ان 26 شركة منها بلغت معدلات الخسائر بها لنسبة تجاوزت حاجز الـ90%، موضحا ان هناك اجراءات لدي الوزارة في اعادة هيكلة الشركات واستغلال الأصول والموارد غير المستغلة وتعظيم آليات الشراكة مع القطاع الخاص.



وأوضح التقرير أن قرابة 73 شركة تابعة سجلت ارباحا لتغطية جانب لا بأس به من خسائر الشركات الأخري.



ويقدر عدد الشركات وفقا للتقرير لنحو 119 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة تعمل في قطاعات " النقل البري والبحري، الكيماويات، التشييد والتعمير، الغزل والنسيج، التأمين، الأدوية والمستلزمات الطبية، السياحة والفنادق والسينما" وتقدر بنسبة 15% من المال العام.