ماتصدقشي أي حاجة.. على مسرح الأقصر في ليالي رمضان الفنية والثقافية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، العرض المسرحي لليوم الثاني على التوالي "ماتصدقشي اي حاجة" للمخرج أحمد يوسف الجمل والمؤلف كريم الشاوري، على مسرح قصر ثقافة الأقصر.



أقام قصر ثقافة الكيمان بالتعاون مع حضانة براعم الإيمان بالكيمان محاضرة بعنوان "التكافل الإجتماعي ودوره في حياة الفرد" ألقى المحاضرة موسى على حسن وتحدث عن مفهوم كلمة التكافل، موضحا ان الأديان السماوية حثت على التكافل وضرب أمثلة توضح قيمة التكافل، كما نظم قصر ثقافة اسنا ورشة فنون تشكيلية بعنوان رسم حر وذلك بمشاركة رشا عبد الحميد.



فيما قصر ثقافة حسن فتحى بمركز شباب الرواجح ندوة بعنوان "تعزيز قيم التسامح" حاضرها حسان محمد عثمان تحدث ان اﻹسلام دين التسامح ويدعوا الى تعزيز قيم التسامح بين الاديان وبين الدول بعضها البعض كما ان رمضان فرصة كبيرة للتسامح بين الاهل والاقارب والأصحاب والجيران، بينما عقدت مكتبة المدامود الثقافية بديوان الطاهر الشلالي محاضرة بعنوان "دور الشباب في التنمية اﻹقتصادية" ناقشها محمد عبدالشافي وامبابي ذكي وتناولوا الدور الذي يلعبه الشباب في التنمية الاقتصادية وان كيان وبناء الامة بالشباب أساس العمل في رفع شأن المجتمع.



كما أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية "شعر عام"، وقام بإحياء الأمسية الشعرية على حسان بحضور مجموعة من شباب قرية الرياينة وتفاعل بعض منهم بإظهار مواهبهم بإلقاء بعض أبيات الشعر، وفى نفس السياق نظم اليوم قصر ثقافه الطارف امسية شعرية في حب مصر للشاعر العمده الصقلي قصيده بعنوان "أولاد مصر" وقصيدة بعنوان "مصر امي" قصيد بعنوان"الأم".



عقد قصر ثقافه بهاء طاهر محاضره بعنوان "معالمنا شواهد حضارتنا"حاضرها محمود محمد وقام بشرح الاتجاهات المصريه القديمه واهم معالم منطقه الاثار واشهر مناظر مقابر الدوله المصرية، كما اقيمت امسيه شعريه للشاعر يحيي احمد القى خلالها قصائد متنوعه بجانب تنظيم ورشة فنون تشكيلية.



قدمت بمكتبة الطفل والشباب بالديمقراط فرقة الانشاد الدينى بعض التواشيح الدينية وأقيم ورشة لرسوم الاطفال بعنوان "مظاهر رمضان الشهر الكريم".