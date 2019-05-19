أحمد موسى: تدشين محور روض الفرج ساهم في إسعاد المصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محور روض الفرج أصبح مكانًا سياحيًا للمصريين، موضحًا أن تدشين محور روض الفرج ساهم في إسعاد الشعب.





وأضاف " موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأجانب حرصوا على التواجد داخل مصر ورؤية محور روض الفرج، الذي نال إعجاب العالم، معلقًا: "محور روض الفرج زعل الإخوان الإرهابيين".





وتابع: الإخوان وأعداء الوطن في انهيار تام لحظة افتتاح محور روض الفرج، مشيرًا إلى إشادة الوسائل الأجنبية بالمحور الذي أحدث نقلة نوعية داخل البنية التحتية للدولة.





وطالب الإعلامي، المصريين، بالحفاظ على المحور وغيره من الإنشاءات التي تحدث داخل الدولة خلال الفترة الحالية، كما طالب بإنشاء شركة نظافة من أجل الحفاظ علي المظهر الحضاري.