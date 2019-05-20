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اقتصاد

لتحديث المنظومة.. التموين تدرس التحول لمراكز خدمات متطورة في 4 سنوات

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:01 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
محمد صبيح
تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، عمليات تحويل المكاتب التموينية على مستوى المحافظات لمراكز خدمات متطورة ومميكنة بحيث تصل لـ585 مركزا خلال 4 سنوات مقبلة.

قالت مصادر مطلعة بالوزارة لـ"صدى البلد" إن هناك إجراءات تقوم بها "التموين" لتحديث منظومة التموين في مصر وتوصيله لمستحقيه وبأعلى كفاءة وفقا لقواعد معلومات دقيقة وصحيحة بخلاف توصيل منتجات تلبي احتياجات الأسر المصرية الأكثر احتياجا.

وكشفت المصادر عن أن التحول الرقمي للخدمات التموينية يعني تيسير حصول المواطن على الخدمة إلكترونيا سواء خدمات استخراج بدل الفاقد والتالف، طلبات الفصل والإضافة والتحويل من محافظة إلى أخرى، الاستعلام عن بيانات البطاقة، الاطلاع على مستجدات المنظومة التموينية، كاشفا عن بدء تطبيق خطة الدولة فى التحول الرقمى على الخدمات التموينية تجريبيا بمحافظة بورسعيد فى 30 يونيو المقبل.

وتتضمن عمليات التحول الرقمي للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمة تموينية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة أو الانتظار في طوابير ولكن عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.

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