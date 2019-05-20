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محافظات

إعدام أغذية فاسدة.. حملة لصحة الدقهلية على مطاعم وخيم رمضانية

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:32 ص
حملة لصحة الدقهلية
حملة لصحة الدقهلية على عدد من المطاعم والخيم الرمضانية
همت الحسينى
شنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بقيادة الدكتور سعد عبد اللطيف مكى وكيل الوزارة حملة مكبرة للمرور على الخيم الرمضانية و الكافيهات بنطاق مدينة المنصورة للتأكد من صحة و سلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة نصرية حماد مدير إدارة المنصورة الصحية، والدكتور عبده الحنفي وكيل الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية، وعاصم رضوان مراقب أول أغذية إدارة المنصورة الصحية، ومحمد الحوتي رئيس مكتب أغذية شرق المنصورة ومفتشي الأغذية أحمد ابو الاسعاد و محمد سالم .

وأسفرت الحملة عن إعدام ١٠٠ لتر عصير و ٥٠ كيلو بطاطس و ٨٠ كيلو لحوم متنوعة و ٥٠ كيلو منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما حررت الحملة ١٢ محضرا لعدد من الخيم الرمضانية و الكافيهات بنطاق مدينة المنصورة لنقص الاشتراطات و عدم حمل شهادات صحية إضافة إلى التوصية بإغلاق ٤ منشآت غذائية ضمنها حلوانى شهير بشارع قناة السويس و خيمتين رمضانيه لوجود خطر داهم على الصحة العامة بهما.
إعدام أغذية فاسدة.. حملة لصحة الدقهلية على مطاعم وخيم رمضانية
إعدام أغذية فاسدة.. حملة لصحة الدقهلية على مطاعم وخيم رمضانية
إعدام أغذية فاسدة.. حملة لصحة الدقهلية على مطاعم وخيم رمضانية
إعدام أغذية فاسدة.. حملة لصحة الدقهلية على مطاعم وخيم رمضانية
إعدام أغذية فاسدة.. حملة لصحة الدقهلية على مطاعم وخيم رمضانية

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