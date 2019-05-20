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برلمان

برلماني يوضح أهم ملفات قمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشر

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أسامة علي
قال العميد جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن المنطقة العربية تجع بالمشكلات المعقدة ومن المتوقع أن تتناول قمة منظمة التعاون الإسلامى الرابعة عشر بالسعودية تناول هذه المشكلات ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها.

وتابع محفوظ خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، قائلا: "ليس هناك وقت للخلافات الكل يشاهد سقوط دول عربية كثيرة بسب الارهاب والتطرف والخلافات"، مؤكدا ضرورة أن تحذو الدول العربية حذو مصر فى مكافحة الارهاب على مستوى العالم الذى بدأته بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أنه من المتوقع أيضا طرح ملف التطرف والتفجيرات التي يتعرض لها المسلمون فى عدة دول، مشيرا إلى أن الحل هو لم الشمل العربى وخاصة الشباب لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تسلم الدعوة الموجهة له من جلالة الملك سلمان خادم الحرمين الشرفين للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.

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