يحكم الرقابة ويحارب الأزمات .. ميكنة صرف ألبان الأطفال بأسوان ..صور

عقدت إدارة رعاية صحة الأم والطفل بمديرية الشئون الصحية بأسوان اجتماعًا مع مديرى مراكز المعلومات بالإدارات وذلك للبدء فى تفعيل نظام الميكنة بمراكز صرف الألبان المدعمة للأطفال.



ومن المقرر البدء فى تفعيل ميكنة صرف الألبان خلال الفترة القادمة فى ٦٠ مركز صرف ألبان على مستوى المحافظة.



ويأتى ذلك فى إطار إستعدادات صحة أسوان لبدء مشروع ميكنة صرف ألبان الأطفال تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي مدير المديرية، وبإشراف الدكتورة فاطمة عنتر مدير إدارة رعاية صحة الأم والطفل بالمديرية.



يذكر أن تطبيق الميكنة فى صرف الألبان سيحد من الصرف لغير المستحقين ، ويحكم الرقابة على عملية الصرف طبقًا للشروط المحددة من الوزارة فى هذا الشأن ، فضلًا عن تفادى أى نقص أو حدوث أزمات مستقبلية فى المخزون من خلال توفير بيانات ومؤشرات ديناميكية لرصد المخزون من الألبان فى الوحدات والإدارات والمديريات بمحافظات الجمهورية .