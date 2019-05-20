محافظ الإسكندرية يستعرض مشروعات الصرف الجاري تنفيذها

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم، اجتماعا موسعا ضم رؤساء الأحياء ومسئولي شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، لاستعراض ما تم في المشروعات الجاري تنفيذها لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في بعض المناطق وإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات لتفادي وقوع أي أزمة ناتجة عن نوات الأمطار خلال موسم الشتاء المقبل.



جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم الأستاذ بكلية هندسة جامعة الإسكندرية، ومستشار المحافظ لشئون هندسة البيئة.



وخلال الاجتماع، أكد المحافظ ضرورة استعراض جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات المطلوبة لتقديم حلول سريعة لتفادي تكرار أزمة غرق المدينة بسبب نوات الأمطار كما حدث سابقا، مكلفا شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء بتطهير الشنايش المطابق أول بأول ومنع تراكم المخلفات بها، ومراجعة شبكات ومحطات الصرف الصحي وتفقد المشكلة في محطات الرفع، ولفت المحافظ إلى ضرورة التأكد من تنظيف وتجريف الشوارع قبل العمل على تطهير الشنايش.