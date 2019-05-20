الخشت من البرلمان: ديون جامعة القاهرة تتجاوز 600 مليون جنيه.. والطلاب يهتفون: تحيا مصر.. ولجنة الصحة تقر 25 مليار جنيه للتأمين الصحي الشامل

محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

ديون جامعة القاهرة تتجاوز الـ 600 مليون جنيه عند وضع ميزانية العام الجديد راعت الجامعة الظروف الاقتصادية للدولة تم عمل 114 برنامج جديد بساعات معتمدة من أجل زيادة موارد الجامعة الذاتية لجنة الصحة تقر 25 مليار جنيه للتأمين الصحي الشامل





قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة عندما وضعت مقترح موازنة العام المالي الجديد راعت الظروف الاقتصادية للدولة وكذلك نسبة التضخم ومفهوم الاستدامة النابع من خطة الدولة 2020 2030.





وأضاف خلال مناقشة الموازنة العامة لجامعة القاهرة بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، أن الجامعة قامت بعمل 114 برنامجًا جديدًا وبساعات معتمدة من أجل زيادة مواردها الذاتية وهذه البرامج تشمل مضمون ومحتوى تعليمي طبقا للمعايير الدولية والعالمية، كما قامت الجامعة بتطوير 31 معملًا.





وأضاف: "الجامعة في ضوء كل ذلك طالبت بأن تكون الموازنة العامة لها عن العام المالي الجديد، 7 مليارات و300 مليون جنيه، وهذا هو الحد الادني، إلا أنه تم اعتماد 5 مليارات جنيه فقط وهو ما يعني أن هناك عجزا أكثر من ملياري جنيه وهو مبلغ كبير لا يمكن للموارد الذاتية تغطيته، مضيفا بأنه تم اعتماد 3 مليارات جنيه لبند التعليم، ومليارين و600 مليون للأمور الأخرى ومنها المستشفيات الجامعية".





وقال: "الجامعة طلبت مليارين و200 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ولكن تم اعتماد مليار و200 مليون جنيه وهو ما يعني ان هناك فارق مليار جنية وهذه المستشفيات تقدم خدمة مجتمعية وتقدم خدمة للمريض المصري"، متابعا:" هناك ديون على الجامعة تقدر 77 مليون جنيه ديون من بند علاج العاملين والاستاذة وهناك ديون تقدر بـ 67 مليون جنيه على مستشفى الطوارئ وهناك ديون تقدر ب 320 مليون جنيه علي معهد الأورام من اجل مشروع تطوير هذا الصرح الكبير كما ان مستشفي القصر العيني الفرنساوي عليها ديون تقدر بـ 138 مليون جنيه من اجل تطوير هذا المستشفى".





وأضاف:" المستشفي الفرنساوي بها 4 آلاف عامل وتصرف مرتبات شهرية بمقدار 18 مليون جنيه وكل ايراداتها السنوية تبلغ 250 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن مستشفيات الطوارئ تستقبل 96 ألف حالة سنويا ومستشفى الباطنة تستقبل 150 ألف حالة سنويا وهو ما يعني انه لو تم عمل جراحات ل 60% من المرضى تحتاج الى متوسط مبالغ ما لا يقل عن 300 مليون جنيه".





وأضاف رئيس الجامعة:"هناك 29 درجة علمية قامت جامعة القاهرة باعتمادها بالتعاون والتنسيق مع كبار الجامعات العالمية وهو الأمر الذي سيزيد من موارد الجامعة لاعتماد تلك الشهادات من جامعات عالمية، كما أن الجامعة بصدد إنشاء فرع دولي لجامعة القاهرة، مطالبا وزارتي المالية والتخطيط بإدراج موازنات مالية لهذا الأمر بما يليق مع حجم الإنجازات التي تتم في هذا الأمر.





ولفت إلى أن أن الجامعة تقوم بدور توعوي للطلاب من أجل نبذ الأفكار المتطرفة والإرهاب وهناك برامج توعية ولذلك لم يكن مستغربا ان نجد 70 ألف طلاب يهتفون في نفس واحد تحيا مصر وهو أمر ناتج عن حب بعد ان تم تعريف الطلاب ما تقوم به الدولة من اجلهم والأنشطة التي تتم للطلاب.





من جانبهم ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة وكيلتها د.إيناس عبد الحليم، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019 /2020، وذلك بشأن بنود الموازنة الخاصة بقطاعات الصحة والسكان.





جاء ذلك الأحد، حيث تضمنت الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019 /2020، بلغت 73 مليار و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليار و52 مليون عن موازنة السنة الماضية 2018 /2019، التي كانت مقدرة بـ 61 مليار مليار جنيه وشملت الموازنة تخصيص 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، ولديوان الوزارة 19 مليار جنيه، وللأدوية 27 مليون جنيه، ويخصص لبند دعم الأدوية وألبان الأطفال مبلغ مليار و500 مليون، ولمديريات الشئون الصحية 27 مليار جنيه، وبلغت نفقات الصيانة 352 مليون، وبند أغذية العاملين 305 مليون، وبند الوقود والزيوت 45 مليون، والإقامة بالجهات النائية 35 مليون جنيه.





وبلغت المخصصات المالية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة 6 مليار و622 مليون، والبرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات 2 مليار و96 مليون، حيث خصص للتأمين الصحى على الطلاب 351 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحى على الفلاحين 100 مليون، والتأمين الصحى لغير القادرين مليار جنيه حيث انخفض 500 مليون عن العام الماضى، بينما يخصص للتأمين الصحى الشامل 25 مليار جنيه، ولأمانة المراكز الطبية المتخصصة مليار و176 مليون، ولبند الصيانة 250 مليون.



