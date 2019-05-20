احذر منطقة انهيارات .. هكذا سخر رواد تويتر من #جروب_الدفعة

منذ بداية موسم امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية يعتمد الكثير من الطلاب على الجروبات الخاصة بـ دفعتهم على «فيس بوك» في معرفة مواعيد الامتحانات و مقررات المناهج و طلب شرح أجزاء معينة من المنهج .



وتداول طلاب الجامعات هاشتاج #جروب_الدفعة الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة تويتر.



وانهالت روح الفكاهة على الطلاب قائلين: "لم بنشوف الاسئلة اللى نازلة فى جروب الدفعة نكتشف اننا نذاكر مادة ثانية".



وقال آخر أنا بقعد اذاكر ويوم مبفتح جروب الدفعة بكتشف انى بذاكر الملغي.



وقال أحدهم جروب الدفعة يستحق تعليق لافتة أحذر منطقة انهيارات ،رافعين هاشتاج#جروب_الدفعة.



الجدير بالذكر أنه من المقرر ان ينتهى طلاب الجامعات امتحانات الفصل الدراسى الثانى أول شهر يونيو.