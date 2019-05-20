دهستها وانقلبت في الترعة .. مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة بـ الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكى أثناء عبورها الطريق أمام قرية الديسة التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، فيما انقلبت السيارة فى الترعة .



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بنى عبيد بـ مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق وانقلاب السيارة في مياه ترعة الذوات .



وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ بالفحص تبين مصرع الطفلة وتدعى ه ح محمد السيد 8 أعوام ومقيمة عزبة الديسة التابعة لمركز بنى عبيد حيث تبين أن السيارة رقم ٢٢٠٣٢٦ ملاكي شرقية قيادة النقيب "هاني ا ح س" حال استقلاله السيارة ظهرت الطفلة أمامه فجأة وحاول أن يتفاداها إلا أن السيارة اختلت وصدمتها وسقط في ترعة الذوات.



وتم استخراج السيارة من مياه الترعة وإنقاذ سائقها وتم نقل جثة الطفلة الى مستشفى بنى عبيد وبسؤال والد الطفلة أكد أن ابنته كانت تعبر الطريق وفوجئ قائد السيارة بها إلا أنه حاول تفاديها فلم يستطع وصدمها وسقط بالسيارة فى مياه الترعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.